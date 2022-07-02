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Общество2 июля 2022 9:10

На Кубани за сутки выявили 73 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 3,5 месяца
Валерия ГОДОВНИКОВА
На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае за сутки выявили 73 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту 3,5 месяца, сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 32 положительных результата, в Сочи – 9, в Новороссийске – 7 в Динском районе – 6. По 3 новых пациента прибавилось в Анапе, Армавире, Кореновском и Тихорецком районах, по 2 – в Калининском и Северском районах.

- По одному новому случаю заболевания зарегистрировано в Геленджике, Гулькевичском, Ейском, Кавказском, Крыловском, Ленинградском, Павловском, Славянском, Туапсинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека.