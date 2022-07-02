Схема движения по улице Садовой. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре движение по улице Садовой станет односторонним с 23 июля. На участке между улиц Новокузнечной и Длинной движение будет организовано поквартальное, как на улице Коммунаров.

Такое решение связано с большим скоплением автомобилей на трамвайных путях по улице Садовой. Заторы приводят к отставанию общественного транспорта от графика.

- Эта мера позволит увеличить среднюю скорость движения трамваев, и, как следствие, повысить качество транспортного обслуживания населения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в дальнейшем аналогичные изменения произведут по улице Кирова.