В Майкопе осудят главу управляющей компании за воровство 12 миллионов рублей

Экс-глава управляющей компании Майкопа ответит перед судом за хищение 12 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопе глава городской управляющей компании предстанет перед судом за воровство 12 млн рублей. Эти средства на счет организации переводили жители республиканского центра в качестве оплаты за коммунальные услуги: воду, газ, электроэнергию. Однако, вместо того чтобы расплатиться с ресурсоснабжающими организациями, женщина, возглавлявшая управляющую компанию, распорядилась миллионами по своему усмотрению.

- По версии следствия, директор управляющей компании города в течение двух лет не перечисляла в полном объеме поставщикам коммунальных услуг полученные от населения денежные средства за отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и электроэнергию, - уточнили в пресс-службе прокуратуры республики Адыгея.

Из-за ненасытности чиновницы страдали горожане, исправно оплачивавшие коммуналку. Из-за долгов тепловики и энергетики шли на крайние меры - ограничивали подачу благ цивилизации в жилые дома. Естественно, что майкопчане стали интересоваться, куда уходят их деньги. К расследованию подключились и правоохранительные органы. После того как афера вскрылась, директор была отстранена от должности и стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.