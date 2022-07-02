В Краснодаре 11 июля откроются рестораны быстрого питания «Вкусно - и точка»

Рестораны быстрого питания после ребрендинга. Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодаре 11 июля откроются обновленные рестораны быстрого питания бывшей сети «Макдоналдс». После того как компания покинула Россию, их торговые точки перешли под российское управление и получили новое название – «Вкусно - и точка». Обновленные и русифицированные версии «Мака» уже открылись в Москве, Сочи и других городах страны.

Сейчас идет набор персонала, который будет работать в новых ресторанах. Сотрудников знакомят с ассортиментом блюд. Например, стало известно, что в меню сохранились чизбургеры и чикенбургеры, но ушли другие бургеры и десерты, имеющие в своих названия приставку «мак». Также гурманы могут не досчитаться некоторых соусов и напитков. А дети останутся без игрушек и наборов «Хэппи Мил».

В Краснодаре до недавнего времени работали 16 ресторанов сети. Сколько из них откроется после ребрендинга, пока не известно.