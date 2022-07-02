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Общество2 июля 2022 11:43

В Новороссийске из-за аварии жители 12 улиц остались без света

Аварийно-восстановительные бригады уже устраняют последствия аварии
Евгения ХАЛИКОВА
В домах Новороссийска из-за аварии нет света.

В домах Новороссийска из-за аварии нет света.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске из-за аварии на электросетях обесточены 12 улиц. Нет света на улицах Алексеева, Карамзина, Глухова, Куникова, Пархоменко, Корницкого, Снайпера Рубахо, Чехова и Исаева. Также в зону ограничений попали жители улиц Дзержинского, Свердлова и проспекта Ленина.

- На месте уже работают аварийно-восстановительные бригады. Они устранят причину аварии и займутся возвращением электроэнергии потребителям, – сообщили в диспетчерской службе города.

Сколько конкретно потребителей лишены благ цивилизации, не уточняется. Свет в жилые дома новороссийцев вернется в течение часа.