Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2022 12:21

На Кубани свыше 8 тысяч казаков примут участие в военно-полевых сборах

Военно-полевые сборы в регионе пройдут с июля по октябрь
Евгения ХАЛИКОВА
В военно-полевых сборах на Кубани примут участие свыше 8000 казаков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В военно-полевых сборах на Кубани примут участие свыше 8000 казаков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с июля по октябрь пройдут военно-полевые сборы. Участие в них примут восемь тысяч казаков Кубанского казачьего войска. Учения будут проходить на базе воинских частей и в полевых лагерях, которые будут разбиты на территории всех муниципалитетов региона.

– Участники пройдут инженерную, тактическую, стрелковую и медицинскую подготовку, - сообщил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Роль казаков в оказании помощи Донбассу подчеркнул и атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда. Атаманы с заместителями атаманов казачьих обществ России провели видеоселекторное совещание, на котором обсудили формирование мобилизационного резерва, вопросы проведения военно-полевых сборов, а также казачье образование и другие темы.