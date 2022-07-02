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Происшествия2 июля 2022 12:59

В Анапе туристам запретили плавать на надувных матрасах из-за ветра

Также под запрет попали морские прогулки на катамаранах
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе из-за ветра запретили выходить в море на надувных матрасах.

В Анапе из-за ветра запретили выходить в море на надувных матрасах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе из-за усилившегося ветра введен запрет на использование надувных кругов и матрасов. Соответствующее распоряжение выпустила мэрия курорта. Под запрет попали морские прогулки на катамаранах, а также бананы, зорбы, таблетки и прочие морские аттракционы.

- Использование всех этих средств в море запрещено из-за усилившегося отжимного северо-восточного ветра, - объяснили в пресс-службе администрации курорта.

Отжимной ветер – опасное природное явление, при котором ветер дует от берега в сторону моря. Пока запрет действует до конца 2 июля. Но если ветер не стихнет, то его действие будет продлено.