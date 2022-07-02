В Городском парке Майкопа начался ремонт уличного освещения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Городском парке Майкопа начался ремонт уличного освещения. В ходе работ заменят 335 светильников. В зоне отдыха проводят мероприятия по благоустройству.

- В связи с ремонтными работами в некоторых частях парка планируется временное отключение света, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории парка в этом году будет организован автополив зеленых насаждений и обустроена система видеонаблюдения. В юго-восточной части сквера оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки.

Кроме того, в республиканской столице до конца сентября запланирована полная модернизация освещения. Всего будет обновлено 600 светильников.