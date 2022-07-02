Вениамин Кондратьев назвал товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» символом дружбы народов

Товарищеский матч пройдет на стадионе "Фишт". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сочинском стадионе «Фишт» пройдет товарищеский матч между российским футбольным клубом «Зенит» и сербской «Црвеной Звездой». Вениамин Кондратьев назвал предстоящую игру символом дружбы Сербии и России.

– Спортивная инфраструктура Сочи позволяет проводить соревнования международного уровня. И мы рады принять футбольную игру с участием иностранной команды в то время, когда российские атлеты получают «волчьи» билеты на международных соревнованиях. Убежден, что матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» станет символом дружбы российского и сербского народов, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Товарищеский матч чемпионов обеих стран начнется 3 июля в 20:00.