В Анапе водитель, ранее лишенный прав, снова попался автоинспекторам

Водитель, лишенный прав, отправился под административный арест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Анапе сотрудники мотоподразделения дорожно-постовой службы заметили, как автомобиль марки «Cherry» с пензенскими номерами совершает поворот налево через двойную сплошную линию разметки. Водитель иномарки, поняв, что его маневр привлек внимание полицейских, вместо того чтобы остановиться по требованию сотрудников ДПС, наоборот, попытался скрыться.

- Автомобиль все же удалось догнать и остановить. При проверке документов выяснилось, что у водителя были причины для паники. Ранее он уже привлекался к ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и был лишен права управления транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Водитель помещен под административный арест. Автомобиль изъят и перемещен на специализированную штрафстоянку.