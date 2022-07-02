В Майкопском районе два человека пострадали в массовой аварии

Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и пассажирский автобус, есть пострадавшие. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В поселке Каменномостском на подъезде к Кавказскому биосферному заповеднику произошла массовая авария. Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и пассажирский автобус, есть пострадавшие.

По данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель "Лады" допустил столкновение с пассажирским автобусом. После чего автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил еще две машины - "Ладу Приору" и "Хендай Элантру".

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате аварии пострадали 47-летний водитель "Лады" и 44-летняя жительница Майкопского района, управлявшая "Ладой Приорой".

- Оба доставлены в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - Автобус Setra осуществлял перевозку более 40 пассажиров к месту отдыха, в нем никто не пострадал.