В Краснодаре прошел фестиваль "Танцы KRD"

Участниками фестиваля стали более 250 хореографических коллективов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В парке «Городской сад» Краснодара прошел III открытый городской хореографический фестиваль. 1 июля свои таланты показали более 250 коллективов.

Участников масштабного мероприятия ожидал двухчасовой мастер-класс по различным танцевальным направлениям.

- «Танцы KRD» — это яркое и запоминающееся событие лета в Краснодаре, - рассказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая. - Главным событием фестиваля стал масштабный флешмоб, в рамках которого участники продемонстрировали, чему научились на мастер-классах.

Гости парка стали зрителями концертно-игровой программы. Смогли увидеть выступления не только танцевальных, но и вокальных коллективов. В конце программы юную публику ждал сюрприз - всех детей угостили мороженым.