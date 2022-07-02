Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2022 16:22

В Краснодаре в аварии с легковушкой пострадали мопедист с пассажиром

Водитель проехал на красный сигнал светофора
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Красной и Ленина

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Красной и Ленина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в ночь на 2 июля произошла авария. В результате столкновения мопеда и иномарки есть двое пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Красной и Ленина. 33-летний местный житель управлял мопедом. Несмотря на то, что сигнал светофора горел красным, водитель не остановился и продолжил движение. В результате мопедист столкнулся с автомобилем Hyundai.

- В результате пострадал водитель мопеда и его 33-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», удар мопеда с легковушкой оказался таким сильным, что двое мужчин сначала подлетели в воздух, а потом приземлились на землю.