В Краснодаре в аварии с легковушкой пострадали мопедист с пассажиром

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Красной и Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в ночь на 2 июля произошла авария. В результате столкновения мопеда и иномарки есть двое пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Красной и Ленина. 33-летний местный житель управлял мопедом. Несмотря на то, что сигнал светофора горел красным, водитель не остановился и продолжил движение. В результате мопедист столкнулся с автомобилем Hyundai.

- В результате пострадал водитель мопеда и его 33-летний пассажир, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», удар мопеда с легковушкой оказался таким сильным, что двое мужчин сначала подлетели в воздух, а потом приземлились на землю.