На заброшенных виноградниках Новороссийска нашли авиабомбу весом в центнер

Бомбу нашли в виноградниках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В микрорайоне 5-я Бригада села Мысхако рабочие во время земляных работ на заброшенных виноградниках наткнулись на снаряд времен Великой Отечественной войны. На место выехали саперы и сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты классифицировали снаряд как фугасную авиационную бомбу, которая в годы войны широко применялась для поражения различных целей. Местонахождение 100-килограммовой бомбы оцеплено.

В краевом ГУ МЧС отметили, что в радиусе 100 метров нет жилой застройки, и ситуация находится под контролем.