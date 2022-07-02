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Происшествия2 июля 2022 17:40

На заброшенных виноградниках Новороссийска нашли авиабомбу весом в центнер

Снаряд обнаружили рабочие во время земляных работ
Евгения ХАЛИКОВА
Бомбу нашли в виноградниках.

Бомбу нашли в виноградниках.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В микрорайоне 5-я Бригада села Мысхако рабочие во время земляных работ на заброшенных виноградниках наткнулись на снаряд времен Великой Отечественной войны. На место выехали саперы и сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты классифицировали снаряд как фугасную авиационную бомбу, которая в годы войны широко применялась для поражения различных целей. Местонахождение 100-килограммовой бомбы оцеплено.

В краевом ГУ МЧС отметили, что в радиусе 100 метров нет жилой застройки, и ситуация находится под контролем.