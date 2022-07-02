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Общество2 июля 2022 17:55

В Анапе у байкера без водительского удостоверения изъяли мотоцикл

Мотоциклиста остановили инспекторы ДПС
Евгения ХАЛИКОВА
Автоинспекторы привлекли байкера к административной ответственности.

Автоинспекторы привлекли байкера к административной ответственности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе инспекторы мотоподразделения дорожно-постовой службы остановили для проверки документов мужчину на мотоцикле. Выяснилось, что мотоциклист управлял транспортным средством без водительского удостоверения.

- При проверке оказалось, что водитель мотоцикла «Suzuki» передвигался без водительского удостоверения, попал в поле зрения полицейских и был отстранен от управления, - сообщили в ОМВД по Анапе.

Мотоцикл у байкера изъяли и отправили на специализированную стоянку. В отношении мужчины был составлен административный протокол.