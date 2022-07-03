Что произошло за ночь 3 июля в Краснодарском крае: под Новороссийском нашли бомбу весом в 100 кг

Снаряд нашли на заброшенных виноградниках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 3 июля в Краснодарском крае. На заброшенных виноградниках Новороссийска нашли авиабомбу весом в центнер. Снаряд обнаружили рабочие во время земляных работ.

В Адыгее автобус с 40 туристами попал в массовое ДТП. На дороге рядом с Каменномостской легковушка протаранила автобус и три легковых авто.

В Анапе у байкера без водительского удостоверения изъяли мотоцикл. Мужчину остановили инспекторы ДПС.

В Анапе туристам запретили плавать на надувных матрасах из-за ветра. Также под запрет попали морские прогулки на катамаранах.