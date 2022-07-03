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Общество3 июля 2022 4:00

Что произошло за ночь 3 июля в Краснодарском крае: под Новороссийском нашли бомбу весом в 100 кг

Что произошло за ночь 3 июля в Краснодарском крае
Оксана КАДОЧНИКОВА
Снаряд нашли на заброшенных виноградниках.

Снаряд нашли на заброшенных виноградниках.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 3 июля в Краснодарском крае. На заброшенных виноградниках Новороссийска нашли авиабомбу весом в центнер. Снаряд обнаружили рабочие во время земляных работ.

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