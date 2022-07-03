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Происшествия3 июля 2022 5:36

В Краснодарском крае ищут загадочно пропавшего ставропольца

33-летний мужчина ушел из дома 17 июня
Оксана КАДОЧНИКОВА
Валентин ушел из дома еще в июне. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Валентин ушел из дома еще в июне. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Краснодарском крае ищут загадочно пропавшего ставропольца. Мужчина ушел из дома в селе Казьминское Кочубеевского района 17 июня и до сих пор неизвестно, где он находится. Родственники предполагают, что 33-летний Валентин Лухманов может находиться на Кубани.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, русые волосы по плечи, карие глаза.

Валентин был одет в темно-синюю олимпийку, синюю майку, черные спортивные штаны, черные ботинки, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Всех, кто знает о местонахождении Валентина Лухманова, просьба сообщить по телефонам 8 909 188 33 88 или 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).