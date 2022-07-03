В Новороссийске спасли упавшую на кондиционер кошку

Кошку достали с помощью лестницы. Фото: https://t.me/alekseioderov

Спасатели в Новороссийске сняли с кондиционера кошку. Домашняя любимица упала на соседский наружный блок, когда прогуливалась на своем балконе. После головокружительного полета животное впало в ступор и не двигалось, тогда хозяйка вызвала спасателей.

- Выехали на улицу Герцена и при помощи приставной лестницы и добрых рук спасателей достали кошку, - сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в соцсетях.

Сейчас с кошкой все в порядке, ее передали хозяйке.