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Происшествия3 июля 2022 5:49

В Новороссийске спасли упавшую на кондиционер кошку

ЧП произошло на улице Герцена
Оксана КАДОЧНИКОВА
Кошку достали с помощью лестницы. Фото: https://t.me/alekseioderov

Кошку достали с помощью лестницы. Фото: https://t.me/alekseioderov

Спасатели в Новороссийске сняли с кондиционера кошку. Домашняя любимица упала на соседский наружный блок, когда прогуливалась на своем балконе. После головокружительного полета животное впало в ступор и не двигалось, тогда хозяйка вызвала спасателей.

- Выехали на улицу Герцена и при помощи приставной лестницы и добрых рук спасателей достали кошку, - сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в соцсетях.

Сейчас с кошкой все в порядке, ее передали хозяйке.