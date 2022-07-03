В Анапе отмечают день сотрудников ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником. День Государственной инспекции безопасности дорожного движения традиционно отмечается 3 июля.

Руководство и личный состав Отдела МВД России по Анапе поздравили сотрудников с днем образования службы.

- Служа в Госавтоинспекции, сотрудники должны обладать не только твердыми профессиональными знаниями, умениями и навыками. Необходимо иметь выдержку, мужество и отвагу, - сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Анапе.

Уточняется, что на сегодняшний день государственная инспекция безопасности дорожного движения – это мобильная и технически оснащенная служба полиции, которая успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения.

Всего в рядах российской Госавтоинспекции числятся почти 82 тысячи человек. Из них более 56 тысяч – в дорожно-патрульной службе.