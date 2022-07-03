Девушка утонула в Темрюкском районе Кубани

Фото: скриншот видео

Девушка утонула в море в станице Голубицкой. Это произошло на пляже Кавказ. Пострадавшую вытащили на берег. Вскоре прибыли медики.

Врачи пытались помочь ей. Но реанимировать девушку не смогли.

Региональный следком начал доследственную проверку после гибели девушки.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала, что в Анапе во время шторма утонул ребенок, купаясь с мамой в море. После трагедии женщину проверили на вменяемость.