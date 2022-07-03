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Карта Кубани3 июля 2022 8:17

В Новороссийске отмечают День работников морского и речного флота

Праздник проходит в первое воскресенье июля
Мария ЧАЛАЯ
Моряки Новороссийска отмечают свой профессиональный праздник.

Моряки Новороссийска отмечают свой профессиональный праздник.

Фото: Антон ПИКУС

В Новороссийске отмечают День работников морского и речного флота. Праздник был учрежден 1 октября 1980 года. Традиционно он проходит в первое воскресенье июля.

- Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашей любви к своему делу, а также высокому профессионализму и ответственности, обеспечивается рост национальной экономики. Происходит развитие регионов нашей большой страны, Северного морского пути, внешнеторговых связей и туризма, - сообщил Михаил Мишустин.

Новороссийск – город моряков и портовиков. Здесь не понаслышке знают, какой нелегкий труд быть моряком. Многие местные жители работают в этой сфере. Иногда трудятся целые династии высококвалифицированных специалистов. Они сохраняют семейные традиции в морском торговом порту, в пароходстве, во многих других службах, связанных с этой сферой.