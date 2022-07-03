С 29 июня установлен противопожарный режим. Фото: bu1.su

В Краснодаре продолжает действовать введенный из-за жары и ветра особый противопожарный режим. Он установлен на территории краевого центра с 29 июня. Все это время сотрудники Службы спасения проводят устные инструктажи для жителей и распространяют информационные материалы.

- На этой неделе сотрудники городской Службы спасения неоднократно выезжали в станицу Старокорсунскую, хутор Ленина, посёлок Краснодарский. Также они посетили садовые товарищества «ЗИП», «Радужное» и «Ветеран», - сообщил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Уточняется, что знание и соблюдение рекомендованных мер позволит предотвратить возгорания.

Кроме того, продолжается профилактический противопожарный мониторинг пригородных территорий.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что жителей города просят быть аккуратнее с быстровоспламенящимися предметами. В такое время достаточно одной спички, чтобы начался пожар.