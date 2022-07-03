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Происшествия3 июля 2022 8:52

На Кубани мужчина угнал машину, избил ее владельца и попал в ДТП

34-летний житель Белоглинского района задержан
Оксана КАДОЧНИКОВА
Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани 34-летний мужчина угнал машину знакомого. Мужчина пришел к приятелю нетрезвым и устроил пьяные разборки. Ссора переросла в драку, после которой житель Белоглинского района забрал ключи от авто друга, посадил избитого на заднее сиденье и поехал кататься.

Далеко уехать он не смог - столкнулся с иномаркой и въехал в бордюр. После ДТП нарушителя задержали дорожные полицейские.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас любитель чужого транспорта находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.