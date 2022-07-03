За истекшие сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Из них четыре - у детей. Возраст самого старшего пациента составил 86 лет. Ни один человек не умер.

Самое большое количество заболеваний в Краснодаре. В южной столице коронавирус выявили у 18 человек. Следом идет Динской район. Там инфицировано пять пациентов. На третьей позиции оказался Сочи с четырьмя заразившимися.

- В Новороссийске, Туапсинском, Кореновском, Крыловском, Северском районах зафиксировали по 3 случая заболевания. В Геленджике, Анапе, Белоглинском и Павловском районах – по 2, - сообщили в краевом оперштабе.

В тяжелом состоянии продолжают находиться три жителя Краснодарского края. Они подключены к аппаратам ИВЛ.