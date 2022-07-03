В Краснодаре с 4 июля временно изменят схему движения двух трамваев

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 4 по 7 июля трамвайные маршруты № 5 и № 8 будут следовать в Восточное депо по Садовой после 22:30. Ограничения введены из-за ремонта путей на перекрестке улиц Клинической и Механической. На этом участке меняют рельсы и шпалы в вечернее время.

- Также последний рейс трамвайного маршрута № 8 от остановки «Хладокомбинат» в 22:48 будет следовать в сторону Петра Метальникова по Садовой, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всю информацию о работе дежурных трамваев пассажиры могут уточнить по телефону 8 (861) 262-51-15.