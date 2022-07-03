Журналисты краевых СМИ поучаствовать в конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Журналисты Кубани смогут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России». Он проходит в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» фонда Андрея Первозванного. Поддержку мероприятия осуществляет факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, фонд целевого капитала «Истоки».

- Участвовать могут все журналисты, которые поднимают актуальные темы о материнстве и детстве в своих публикациях. Статьи и социальные проекты помогают решать проблемы, с которыми сталкиваются современные многодетные семьи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Почти 2 миллиона рублей составит общий призовой фонд. За основные и специальные призы поборются более 60 финалистов. 150 человек пригласят в Москву на трехдневную практическую конференцию в октябре 2022 года.

Подать заявку на участие можно до 25 июля.