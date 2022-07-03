Стрельба в ЮМР напугала людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт со стрельбой разгорелся между местным жителем и приезжим в Краснодаре. Конфликт произошел ночью в Юбилейном микрорайоне. Не сумев разрешить ситуацию словами, 31-летний житель Волгограда взял травматический пистолет. Он не менее 5 раз выстрелил в 41-летнего местного жителя.

- Полицейским удалось установить, что ссора произошла на бытовой почве. В результате пострадавший получил огнестрельные ранения плеча и грудной клетки, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Нарушителя задержали и изъяли у него травматический пистолет. Также с места происшествия изъяли 5 стреляных гильз.

На данный момент проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.