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Происшествия3 июля 2022 11:20

Конфликт со стрельбой разгорелся между местным жителем и приезжим в Краснодаре

Турист выстрелил не менее 5 раз
Мария ЧАЛАЯ
Стрельба в ЮМР напугала людей.

Стрельба в ЮМР напугала людей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт со стрельбой разгорелся между местным жителем и приезжим в Краснодаре. Конфликт произошел ночью в Юбилейном микрорайоне. Не сумев разрешить ситуацию словами, 31-летний житель Волгограда взял травматический пистолет. Он не менее 5 раз выстрелил в 41-летнего местного жителя.

- Полицейским удалось установить, что ссора произошла на бытовой почве. В результате пострадавший получил огнестрельные ранения плеча и грудной клетки, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Нарушителя задержали и изъяли у него травматический пистолет. Также с места происшествия изъяли 5 стреляных гильз.

На данный момент проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.