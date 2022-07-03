На въезде в Краснодар произошло сильное ДТП. Фото: t.me/tipichkras

В Краснодаре 32-летний водитель иномарки врезался в машину с молодыми людьми. Столкновение произошло в 01:30 на Ростовском шоссе. В результате аварии пострадали двое парней и несовершеннолетняя девушка.

- Пострадавшими оказались 19-летний водитель отечественного авто, 17-летняя девушка и 22-летний парень. Ребят доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Столкновение произошло, когда автомобиль «Шкода Рапид» выезжал с прилегающей территории. Водитель иномарки не уступил дорогу «Ладе Приоре». От удара «Шкода» отлетела на бордюр и врезалась в дерево. «Приора» снесла металлическое ограждение.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.