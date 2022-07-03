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Общество3 июля 2022 12:54

На Кубани в молодёжном лагере «Дубрава» с 7 июля стартует третья смена

Третий поток продлится до 17 июля
Мария ЧАЛАЯ
В «Дубраве» стартует третья смена. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В «Дубраве» стартует третья смена. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

На Кубани в молодёжном лагере «Дубрава» с 7 июля стартует третья смена. Она продлится до 17 июля. Всего будет шесть потоков, их участниками станут 720 краснодарских подростков.

- В этом году смены универсальны и включают в себя различные направления. Это творчество, спорт, командообразование, медиа, саморазвитие. Потоки предназначены для подростков от 14 до 17 лет включительно, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что профессиональный состав вожатых и организаторов разработал уникальные программы. Ребята смогут принять участие в творческих и спортивных мероприятиях, при этом отдохнуть и найти новых друзей.

«Дубрава» расположена в станице Убинской Северского района. Молодежный лагерь работает с 2007 года.