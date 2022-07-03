В больницу Отрадненского района Кубани поступило новое медицинское оборудование

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края

Больница Отрадненского района Кубани получила новое медицинское оборудование. Учреждение оснастили КТ, цифровыми рентгеновскими передвижными комплексами, маммографами, аппаратами УЗИ и ИВЛ, эндоскопическими аппаратами. Всего на эти цели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» было выделено 122 млн рублей.

- Теперь пациентам можно провести КТ-обследование в ЦРБ, а не транспортировать их в другие лечебные учреждения. Новые маммографы позволяют обследовать женщин как в районной поликлинике, так и в стационаре, - сообщил главврач Отрадненской ЦРБ Сергей Татарченко.

В этом году был закончен капитальный ремонт в гинекологическом отделении, а в отделении анестезиологии и реанимации появилось современное оборудование, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края.