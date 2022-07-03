Собака упала в ливневой коллектор. Фото: Алексей Одеров.

В Новороссийске сотрудники МЧС спасли собаку из ливневого коллектора. Она упала в яму и никак не могла выбраться самостоятельно.

- Спасатели выехали на место. При помощи «удавки» им удалось вытащить собаку на свободу, - сообщил начальника Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что собака упала в районе автовокзала. Животное не стало благодарить своих спасателей. На прощанье она махнула хвостом и убежала в неизвестном направлении.