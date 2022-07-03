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Карта Кубани3 июля 2022 17:45

В Анапе с 23 по 30 сентября пройдет 31-й фестиваль «Киношок»

Подать заявку на участие можно до 10 августа
Мария ЧАЛАЯ
«Киношок» начал прием заявок на участие. Фото: киношок.рф.

«Киношок» начал прием заявок на участие. Фото: киношок.рф.

В Анапе с 23 по 30 сентября пройдет 31-й фестиваль «Киношок». Уже начался прием заявок на участие. Их можно будет подать до 10 августа.

- В этом году фестиваль решил обратить внимание на национальное региональное кино России. У кинематографистов появилась возможность представить свои работы на оценку профессионалам и получить комментарии от зарубежных авторов, - сообщили на сайте союза кинематографистов России.

На этот раз в программе фестиваля четыре конкурса. Участников будут оценивать в мастерстве полнометражных художественных фильмов, короткометражек, телевизионных фильмов и фильмов для детей и юношества в номинации "Киномалышок".