«Киношок» начал прием заявок на участие. Фото: киношок.рф.

В Анапе с 23 по 30 сентября пройдет 31-й фестиваль «Киношок». Уже начался прием заявок на участие. Их можно будет подать до 10 августа.

- В этом году фестиваль решил обратить внимание на национальное региональное кино России. У кинематографистов появилась возможность представить свои работы на оценку профессионалам и получить комментарии от зарубежных авторов, - сообщили на сайте союза кинематографистов России.

На этот раз в программе фестиваля четыре конкурса. Участников будут оценивать в мастерстве полнометражных художественных фильмов, короткометражек, телевизионных фильмов и фильмов для детей и юношества в номинации "Киномалышок".