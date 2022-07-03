В Краснодарском крае выбрали кубанских красавиц

Фото: выставочный комплекс "Атамань"

В "Атамани" прошел краевой фестиваль конкурс «Кубанская красавица». На него съехались казачки со всего Краснодарского края.

На центральной площади Майдан конкурсантки соревновались в эрудиции, песенном мастерстве, демонстрировали умение вести семейный быт.

Жюри выбрало победительниц в семи номинациях. Звания достались: «Гарна Молодичка» - Яне Дарагановой из Каневского района, «Кубанская грация» - Анастасии Нарылковой из Абинского района, «Кубанская додельница» - Вере Победенной из Абинского района.

Валерия Валинкевич из Краснодара и Вера Купцова из Абинского района стали победительницами в номинации «Лихая-удалая казачка молодая».

Лариса Журавлева из Динского района поразила кулинарным искусством и стала лучшей в номинации «Кубанская стряпуха».

Музыкальный талант показали сразу две участницы конкурса. Мария Подберезная из Динского района и Елизавета Гикалова из Краснодара награждены дипломами в номинации «Голосистая соловушка».

Анастасия Калудская получила победу в номинации «Смекалиста, умна, на выдумку хитра».

Гости выставочного комплекса «Атамань» в этот день посетили ярмарку народных умельцев и посмотрели концерт.

- Продолжится фестивальный сезон краевым гастрокультурным праздником кубанской рыбы и раков. Он пройдет 9 июля, - рассказали организаторы.