Самый дорогой пентхаус в России продали в Сочи за 1,5 млрд рублей

Имя покупателя неизвестно. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Сочи стал лидером по стоимости недвижимости в России. Цены выросли в три раза. Так, пентхаус площадью 228,7 “квадратов” выставили на продажу за 1,5 млрд рублей. Стоимость одного квадратного метра составила 6,5 млн рублей. Стоит отметить, что спустя два дня недвижимость купили. Имя покупателя неизвестно.

Как отмечают риэлторы, недвижимость deluxe-класса с панорамной террасой только начали строить в Сириусе. Кстати, в прошлом году недвижимость в Сириусе можно было купить за 2,5 млн рублей за “квадрат”.

Пентхаус располагается в резиденции на 6, 7 и 9 этажах. За такую сумму собственник сможет получить собственную террасу площадью 70 “квадратов”, кухня-гостиная с lounge-зоной, мастер-спальня, кабинет, несколько ванных комнат, гостевые спальни и балконы.