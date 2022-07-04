Погода в Адыгее 4 июля 2022: порадует теплом

Узнали, какой будет погода в Адыгее 4 июля 2022 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомольская Правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 4 июля 2022.

В Майкопе 4 июля погода будет преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха днем +27°C. Небо чистое и ясное. Ветер восточный, 2 м/с. Осадков по прогнозу синоптиков не предвидится. Во второй половине дня температура составит + 13°C. Ветер южный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +24°C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. День пройдет без дождей и осадков.Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с.