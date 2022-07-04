Вениамин Кондратьев поблагодарил футбольные команды за красивую игру в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи встретились футбольные команды «Зенит» и сербская «Црвеная Звезда». Хорошую игру отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Получил большое удовольствие от просмотра товарищеского матча. Особенно приятно, что встреча с иностранной командой проходила на сочинском стадионе «Фишт», в то время, когда российских атлетов отстранили от всех международных соревнований. Спасибо командам за красивую игру, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Матч собрал на стадионе более 30 тысяч человек.

Российскую команду с победой поздравил и мэр Сочи. Алексей Копайгородский отметил, что это прекрасный подарок для соотечественников в канун 15-летия со дня победы заявки Сочи на проведение Олимпиады. Это событие отмечается 4 июля.