Девять новых медучреждений появятся в Адыгее в 2022 году

Уже приступили к строительству четырех медицинских объектов Фото: Ксения Высотина

В Адыгее в 2022 году появятся девять новых медучреждений. Строительство новых объектов ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Уже приступили к строительству двух врачебных амбулаториев в ауле Джиджихабль Теучежского района и поселке Дружба Кошехабльского района. Дан старт работ и на других двух медучреждениях. Завершить строительно-монтажные работы поликлинического отделения в микрорайоне Восход г. Майкопа и нового здания поликлиники в п. Энем планируют в 2023 году.

- Ведется строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов в ауле Кабехабль, хуторе Петров и селе. Большесидоровском; а также двух врачебных амбулаторий в селе Вольном и поселке Майском, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», помимо строительства начался капитальный ремонт поликлиники в поселке Каменномостском. Его завершат к концу этого года.