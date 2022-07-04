Зал единоборств в сочинской Кудепсте построят до конца года

В зале единоборств запланировано три ковра. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил ход строительства зала единоборств на улице Искры в Кудепсте. Спортивный комплекс построят до конца 2022 года.

В зале единоборств запланировано три ковра. Также будут сделаны комфортные раздевалки, тренерские, медкабинет. В комплексе установят и тренажеры. Площадь зала составит более 1,5 тысячи “квадратов”. Здесь смогут тренироваться в день около 600 спортсменов школы олимпийского резерва №7. Тренерский состав уже сформирован.

- Уверен, через годы наши ребята прославят наш город громкими победами. Борцовский зал отвечает всем современным требованиям, здесь будем проводить соревнования городского, краевого и всероссийского уровня, - сообщил в своем Telegram канале Алексей Копайгородский.