Краснодарский край оказался третьим среди регионов России с качественными дорогами

Рейтинг дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейтинг регионов по качеству дорог в России составили эксперты «РИА Новости». В тройку лидеров вошел и Краснодарский край.

- Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В пятерку лидеров также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область. В этих регионах более 80% дорог соответствуют требованиям, - следует из исследования.

В конце списка находятся Архангельская и Кировская области. В этих регионах норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог.