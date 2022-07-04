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Общество4 июля 2022 5:38

Краснодарский край оказался третьим среди регионов России с качественными дорогами

В регионе почти все трассы отвечают нормативам
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг дорог

Рейтинг дорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейтинг регионов по качеству дорог в России составили эксперты «РИА Новости». В тройку лидеров вошел и Краснодарский край.

- Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В пятерку лидеров также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область. В этих регионах более 80% дорог соответствуют требованиям, - следует из исследования.

В конце списка находятся Архангельская и Кировская области. В этих регионах норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог.