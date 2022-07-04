В центре Краснодара 5 июля временно ограничат движение транспорта

Ограничения движения в Краснодаре

В Краснодаре 5 июля перекроют участки дорог на улице Пушкина и Рашпилевской. Это связано с проведением конференции регионального отделения «Единой России».

- Движение транспорта ограничат 5 июля с 6 утра до окончания мероприятия. Нельзя будет проехать по улицам Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Рашпилевской от Пушкина до Советской, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Участки освободят и от припаркованного транспорта. Машины начнут убирать уже 4 июля с 10 часов вечера.