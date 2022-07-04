В Адыгее развязка на дороге Энем-Новобжегокай появится раньше срока

Новый объект обезопасит переезд через железную дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее транспортная развязка в Тахтамукайском районе появится раньше срока. Строительство ведется на дороге Энем-Новобжегокай в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и идет с опережающими темпами.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», строительство должно было осуществляться в 2023 году. Однако развязка будет введена в эксплуатацию уже зимой текущего года.

Новый объект обезопасит переезд через железную дорогу. Для жителей ускорится автомобильное сообщение между двумя частями поселка Энем. Дорожный узел решит проблему закрытого переезда. А значит сделает жизнь местных жителей более комфортной.

- Развязка строится благодаря средствам федерального бюджета. Это часть проводимой работы по созданию в Адыгее современной, комфортной, безопасной дорожной инфраструктуры, - сообщил в своем Telegram канале глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.