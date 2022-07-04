В Сочи отмечают 15-летие победы в заявке на проведение Олимпиады-2014

Плющенко сделал прививку на Дереве Дружбы. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сочи сегодня празднует 15-летие победы в заявке на проведение Олимпиады-2014. По словам мэра города Алексея Копайгородского, именно это событие в 2007 году стало отправной точкой для колоссальных позитивных изменений на курорте.

- Россия под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина взяла на себя большую ответственность, и со всем в итоге справились! Олимпийские игры в Сочи признаны лучшими за всю историю олимпийского движения, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кстати, в честь праздника Посол Белой олимпиады-2014, двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпиады в Пекине-2022 Ирма Махиня сделали прививки на Дереве Дружбы. Таким образом, здесь на протяжении 80 лет оставляют свои «зеленые автографы» мировые лидеры.

- Годовщину в Сочи отметим масштабно! Желаю всем счастья, здоровья, жизненной энергии и успехов во всех делах и начинаниях! С праздником! - поздравил с юбилеем местных жителей и туристов Алексей Копайгородский.