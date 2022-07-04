В Адыгее за выходные дни задержали девять пьяных водителей

В органы внутренних дел поступило 310 заявлений и сообщений о происшествиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки задержали девять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 310 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 131 и Тахтамукайского района - 74. По телефону в полицию обратились 174 раза.

По данным МВД, было зарегистрировано четыре преступления. Три из них удалось раскрыть.

- Задержаны два подозреваемых, находившихся в розыске. Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с семью пострадавшими. Как удалось узнать «КП» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 45 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 599 нарушений дорожных правил.