Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 7:11

Водитель Toyota протаранил восемь припаркованных машин в центре Сочи

Водитель легковушки пострадал
Ангелина НАЗАРЧУК
Подробности уточняются.

Подробности уточняются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районе Сочи на улице Островского произошло крупное ДТП с участием девяти машин. Водитель Toyota превысил допустимую скорость и не смогу справиться с управлением. В результате мужчина протаранил восемь припаркованных автомобилей: BMW X5, BMW X6, Infiniti, Land Rover, Lifan, Hyundai, Volvo, Toyota и Range Rover.

- По предварительным данным, пострадал водитель Toyota, - сообщила руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - Причины произошедшего уточняются.

Стоит отметить, что водителей в момент аварии в протараненных машинах не было.