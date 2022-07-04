Водитель Toyota протаранил восемь припаркованных машин в центре Сочи

Подробности уточняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районе Сочи на улице Островского произошло крупное ДТП с участием девяти машин. Водитель Toyota превысил допустимую скорость и не смогу справиться с управлением. В результате мужчина протаранил восемь припаркованных автомобилей: BMW X5, BMW X6, Infiniti, Land Rover, Lifan, Hyundai, Volvo, Toyota и Range Rover.

- По предварительным данным, пострадал водитель Toyota, - сообщила руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - Причины произошедшего уточняются.

Стоит отметить, что водителей в момент аварии в протараненных машинах не было.