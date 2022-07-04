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Происшествия4 июля 2022 7:19

На Кубани у пьющей матери приставы забрали двоих дочерей

Чтобы забрать детей, пришлось вскрывать замок
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Детей забрали по решению суда

Детей забрали по решению суда

Судебные приставы Красноармейского района забрали двух детей у матери, ведущей асоциальный образ жизни. Чтобы увезти девочек из дома, пришлось вскрывать замок.

- Дети проживали с матерью в хуторе Протоцкие Красноармейского района. Но женщина отказалась добровольно открыть входную дверь. На место пришлось вызывать сотрудников службы спасения, которые вскрыли замок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Одна из дочерей передали отцу, вторую – представителям отдела по вопросам семьи и детства.