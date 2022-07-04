На Кубани у пьющей матери приставы забрали двоих дочерей

Детей забрали по решению суда

Судебные приставы Красноармейского района забрали двух детей у матери, ведущей асоциальный образ жизни. Чтобы увезти девочек из дома, пришлось вскрывать замок.

- Дети проживали с матерью в хуторе Протоцкие Красноармейского района. Но женщина отказалась добровольно открыть входную дверь. На место пришлось вызывать сотрудников службы спасения, которые вскрыли замок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Одна из дочерей передали отцу, вторую – представителям отдела по вопросам семьи и детства.