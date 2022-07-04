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Происшествия4 июля 2022 7:28

На Кубани в ДТП с двумя машинами погибла молодая пара на мотоцикле

Они возвращались с фестиваля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Обстоятельства уточняются

Обстоятельства уточняются

ДТП с мотоциклом и двумя машинами случилось в Абинском районе. Двухколесный транспорт оказался зажат между легковушками.

- Девушка скончалась на месте, парень умер ночью в больнице. Они из Новороссийска, возвращались домой на мотоцикле с фестиваля Partizan Party, который проходил в станице Шапсугской Абинского района, - сообщили знакомые молодых людей в соцсетях.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства аварии. Подробности уточняются.