На Кубани в ДТП с двумя машинами погибла молодая пара на мотоцикле

Обстоятельства уточняются

ДТП с мотоциклом и двумя машинами случилось в Абинском районе. Двухколесный транспорт оказался зажат между легковушками.

- Девушка скончалась на месте, парень умер ночью в больнице. Они из Новороссийска, возвращались домой на мотоцикле с фестиваля Partizan Party, который проходил в станице Шапсугской Абинского района, - сообщили знакомые молодых людей в соцсетях.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства аварии. Подробности уточняются.