В РНКБ можно оформить кредитную карту с льготным периодом до 115 дней

РНКБ расширяет возможности использования кредитных карт - теперь клиенты могут оформить новые кредитные карты с беспроцентным периодом до 115 дней. В ближайшее время в банке также будет реализована возможность увеличить срок льготного периода по действующей кредитной карте в мобильном приложении РНКБ 24/7 или в любом офисе банка.

Остальные условия и ключевые преимущества кредитной карты сохраняются, в их числе:

- Бесплатное открытие и годовое обслуживание

- Лимит до 1 млн рублей

- Льготный период распространяется на все покупки и снятие наличных

- Каждый новый месяц – это начало нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты

Отметим, что во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.

- С учетом обновленных условий кредитная карта РНКБ является одним из самых выгодных предложений на рынке, благодаря которой у клиентов есть возможность бесплатно использовать заемные средства на протяжении трех с половиной месяцев, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Заявку на оформление кредитной карты можно оформить в мобильном приложении РНКБ 24/7 за несколько минут.

На сегодняшний день РНКБ выдал более 1,2 млн. кредитных карт. Ежедневно держатели кредитных карт совершают с их помощью покупки в среднем на сумму 120 млн. рублей.