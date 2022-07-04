В Адыгее ВАЗ влетел в столб и перевернулся, двое пассажиров госпитализированы

В результате ДТП двое пассажиров госпитализированы. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Адыгее ВАЗ влетел в столб и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

ДТП произошло на дороге Майкоп-Бжедугхабль- Адыгейск. Предварительно установлено, что 27-летний водитель ВАЗ - 2110 не справился с управлением. Во время движения он съехал с проезжей части и врезался в столб, после чего машина опрокинулась.

- В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров ВАЗа, в возрасте 19 и 26 лет, которые являются жителями Карачаево-Черкесской Республики, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - Оба они доставлены в медицинское учреждение.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», движение транспорта на участке автодороги не перекрывалось. Сотрудниками полиции Теучежского района по факту ДТП проводится проверка, идет сбор материалов.