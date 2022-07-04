В Геленджике турист на внедорожнике насмерть сбил 26-летнюю девушку

Фото: ГИБДД по региону

Смертельной ДТП случилось 2 июля в 10 часов вечера в Геленджике. По предварительным данным 32-летний житель Иркутской области на «Nissan Patrol» сбил 26-летнюю жительницу Туапсинского района. Она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани в ДТП с двумя машинами погибла молодая пара на мотоцикле. Они возвращались с фестиваля.