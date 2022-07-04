Число сотрудников на «удаленке» сократилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре за три месяца сократилось число работников на «удаленке». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.

Так, сейчас в кубанской столице дистанционно трудятся 14% сотрудников компаний. Чаще всего в удаленном формате работают бухгалтеры, программисты и HR-менеджеры.

Число сотрудников на «удаленке» сокращается и в штатной численности – сейчас показатель составляет 12%.

В Москве количество работников, трудящихся дистанционно, составляет 15%. В Санкт-Петербурге этот же показатель достигает 13%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что программисты в Краснодаре могут зарабатывать до 400 тысяч рублей. Средняя зарплата в IT-сфере в городе выросла на 20,4%.